Melting Down Špindlerův Mlýn

Druhý ročník nejbláznivější zimní události odstartuje 6. dubna a už teď je jasné, že to bude zase skvělá zábava!

Oslavy příchodu jara spojené se závodem v přejezdu přes vodní jezírko se odehrají i letos ve velkém stylu. Samotný závod bude rozdělen do několika kategorií, chybět nebude ani soutěž o nejpočetnější dopravní prostředek a výkony soutěžících ohodnotí porota složená z celebrit a světových odborníků na tuto lyžařskou disciplínu. Hodnotné ceny pro vítěze a přízeň fanynek jsou pak samozřejmostí.

Celou akci bude provázet hutný hudební doprovod, o který se postará světoznámý DJ, jehož jméno bude již brzy odtajněno. Už teď ale můžeme prozradit, že ani letos nebude chybět fenomenální DJ Hlava, jehož hudební selekce vlnila hladinu během loňského Melting Downu. O moderování celého dne se postará legendární Don Hobliňon.

GET WET OR GO HOME!