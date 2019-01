Metalový benefiční koncert na hradě Trosky

Zveme vás již na čtvrtý ročník benefičního koncertu na hradě Trosky, který jako každý rok začne s pokrytím veškerých nákladů už při samém začátku. Jak lépe prožít konec prázdnin, než s tvrdou muzikou v tajemných prostorech nejznámějšího hradu v Českém ráji a pomoc někomu, kdo neměl v životě takové štěstí. Metal spojuje! Jsme Metal for Hope a dáváme tvrdé muzice nový rozměr. V rámci minulých akcí se nám podařilo dát naději a podporu dětem s rakovinou obecně. Bojovali jsem společně za lepší zítřky Vanesky s nemocí motýlích křídel a Andulky, která má rakovinu. Také jsme podali pomocnou ruku Martinovy Zahálkovi bojující se svalovou dystrofii.

Letos jsme se rozhodli podpořit místní dětské centrum Sluníčko v Turnově, kam dochází děti s různým postižením, jako je třeba dětská mozková obrna a nebo autismus. Už v minulosti jsme podpořili jedno autistické oddělení koncertem, ale letos chceme podpořit toto zařízení, jako celek. V každém oddělení je něco co by bylo potřeba pro zlepšení péče a obohacení života dětí o které se toto zařízení snaží starat, jak nejlépe to jde. Také prvně tento další benefiční koncert na hradě Trosky pomůže místnímu zařízení o kterém by se mělo vědět. Chceme, aby se i vědělo, jaké děti do něj dochází a jaké jsou úžasné osobnosti i přes své postižení. Práce s nimi sice není jednoduchá, ale dokáže obohatit lidský život a člověk si může i ledacos v sobě uvědomit. Jestli se vše vydaří, jako každý rok, našim cílem bude koupit pro toto zařízení, krom pomůcek i nafukovací skákací hrad! Tedy získejme společně z hradu hrad. :D Ať krom pomoci rozdáme i radost do tváří těch nejmenších, kteří na cestě svým životem musí bojovat s mnohými překážkami. Každé dítě a nemocné o to víc si zaslouží být šťastné.

Metal je hudba bez bariér, kde jsme si všichni rovni. Je to pro nás možná i tak trochu jiný svět, který né každý zasvěcený dokáže pochopit. Autistické dítě má také svůj svět. Pojďme se snažit pochopit světy další a ukažme všem, že ten svět náš, není jen o tvrdosti muziky. Metal by měl stát vždy po boku dalších světů, které společnost nemusí úplně chápat. Cesta k pochopení by měla vést skrz prožitek. Pojďme tedy prožít již čtvrtý metalový benefiční koncert na hradě Trosky, kde je vítán každý. Ať v černém metalovém triku tak v modrém. Ať metal poslouchá a nebo ne. Ať je zdravý a nebo přijede třeba na vozíčku. Necháme vše v nás vybuchnout jako sopku a přetrháme všechny řetězy v nás. Metal je vzdor, svoboda, síla kterou vypustíme, aby měnila svět, který je pouze v našich rukách.

Můžete se těšit na 4 kapely + doprovodný program od fireshow skupiny Alterna.

19:00 Diligence

20:00 Elysium

21:00 Another Project

22:00 Purnama

23:00 Fire Show Alterna

23:30 Závěr s vyhlášením výherců tomboly

Hlediště i pódium je zastřené.

O zvuk se bude starat opět mistr zvuku Jirka Kosař.

K dispozici bude několik druhů občerstvení a hlavně PIVO z více stánků.

VSTUPNÉ : 100 Kč + dobrovolný příspěvek.