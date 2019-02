Královédvorský Domov sv. Josefa spojil síly s vášnivým sběratelem bicyklů Jiřím Uhlířem a v nevyužitém špýcharu v Žirči chystá na červen 2017 expozici historických kol.

V muzeum si prohlédnete na dvě stě nejrůznějších bicyklů a velocipedů - od repliky prvního kola, drezíny německého vynálezce Karla Draise z roku 1817, přes francouzský Michaux s klikami nebo vysoká kola z konce 19. století, tricykl se dvěma koly vzadu až po současné městské a závodní modely.

Samostatná část se věnuje české značce Favorit, zvláštní prostor dostala také kola, která si zahrála ve filmech. Ve sbírce se však ukrývají i další rarity – například originály kol z olympiád v Tokiu a Moskvě nebo Favorit mistrů světa v kolové bratrů Pospíšilů. Je zde též nejvyšší vyrobené kolo značky Kohout vysoké 147 centimetrů, bicykl s ohnutým rámem pro obézní cyklisty, „speciály“ zaměstnanců anglické banky a holandských sekretářek, a dokonce hlavolam ježka v kleci s připomínkou létajícího kola Jana Tleskače. Vystavená kola doplní dobové plakáty a reklamy, v prosklených vitrínách cyklistické trofeje, dresy, součástky a další drobnější exponáty.

Expozici, která se otevře v průběhu června 2017, připravuje v areálu Domova sv. Josefa sběratel Jiří Uhlíř z Hostovlic na Čáslavsku, který před deseti lety založil Muzeum cyklistiky na zámku Nové Hrady.

Otevírací doba:

duben až říjen

úterý - neděle 9:30 - 17:00

Vstupné:

ZÁKLADNÍ 70,- Kč

ZVÝHODNĚNÉ 40,- Kč

(děti do 6tilet zdarma, děti 6-15 let, studenti do 26ti let, důchodci a ZTP)

RODINNÉ 160,- Kč

(2dospělí a 2 děti do 15 let, každé další dítě zdarma)

Kontaktní údaje Muzeum kol a vozítek Žireč

Adresa: Domov svatého Josefa - projekty a koncepce cestovního ruchu, Žireč 1, 544 04 Dvůr Králové nad Labem

Telefon: +420 491 610 549

E-mail: ustohalova@pro-charitu.cz

WWW: http://barokniarealzirec.cz/index.php/cyklistika