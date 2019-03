Rok se s rokem sešel a to znamená jediné, Never Summer 2019 & Monkey Race.

Tato oslava zimních freestyle sportů a zároveň legendární ukončení zimní sezóny proběhne v již známém duchu z minulých let.

Připravená je celá řada soutěží jako např. Monkey race, Best trick, Cash for trick, Grupen trick (vláček 3 a více jezdců), World cup Ollie contest a Lake cross o super ceny od sponzorů:

Nitro, Kofola, Sencor, Budvar, Crazy hand made, Rauch, Horse Feathers, Jagermeister, Šnekolend a Horská bouda Dvoračky a horský hotel Štumpovka.

Koncert kapely Superhero Killers,která Vás rozhýbe svými funky rytmy je již samozřejmostí.

Celodenní jízdné opět za symbolickou 100,-

Afterparty: Šnekolend Music & Cocktail Bar