NJK Samurai Attack

Druhý víkend v červenci přijede do Pece po Sněžkou dj Neurodelo J.K. Desper ? a až z druheho konce republiky přiveze i své přátelé NJK Banditas s pořádnou náloží hudebních stylů ?

➡️ pátek 12. 7.

20:00 house, minimal

22:00 drum and basse

➡️ sobota 13. 7.

20:00 liquid

21:00 deep

22:00 neurofunk

23.00 jump up

00:00 neuro vs. jump up

tohle bude víkend přesně pro ty, kteří se nebojí ho protančit ...

Kluci s celým Labelem se na vás všechny těší, tak se uvidíme na KlonDiku