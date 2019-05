ThLic. Lukáš Eduard Nosek, Th.D., rodilý Semilan, který vystudoval arabštinu, islamologii a mezináboženský dialog v Káhiře a Římě, s námi probere současný islám. Je islám vskutku nenávistný, nebo je jeho nenávist jen zfalšováním náboženského obsahu? Co vůbec je islám? Jaký islám je ten pravý? Je to jen náboženství, nebo i kultura, politika? Co dnes prožívají muslimové, jak žijí, co chtějí a po čem touží.