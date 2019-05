Obscene Extreme 2019 l № 21

More than 69 bands from all over the world!!! FREAK fest + FREAK shows + special Wednesday genre festival + more!!!

GBH - United Kingdom

FINAL FLAG - Czech Republic/USA

FLEAS AND LICE - Netherland

INDIAN NIGHTMARE - Germany

MAR DE RABIA - Venezuela

N.V.Ú. - Czech Republic

OI POLLOI - Scotland

SCANDAL - Romania

TELEX 2019 - Czech republic

WARHEAD - Japan

OBSCENE EXTREME 2019

JULY 3-7 ČERVENEC, 2019

TRUTNOV - BATTLEFIELD

CZECH REPUBLIC

FB Event: www.facebook.com/events/423190458192305/

ABNORMALITY - USA

ACCION MUTANTE - Germany

ACTIVE MINDS - United Kingdom

ADACTA - Slovakia

ANTI-SYSTEM - United Kingdom

BEATEN TO DEATH - Norway

BRADI CEREBRI ECTOMIA - Belarus

BRUTAL SPHINCTER - Belgium

BURST - New Caledonia

BÜTCHER - Belgium

CANNIBAL CORPSE - USA

CARTILAGE - USA

CATASROFY - Slovakia

CENOTAPH - Turkey

CLITGORE - Romania

CORRUPT MORAL ALTAR - United Kingdom

CRIPPLED FOX - Hungary

CRUEL FACE - Brasil

CRYPTIC VOID - USA

ČLOVĚK V PLÍSNI - Czech republic

DARK HORSE - Australia

DERANGED - Sweden

DISAVOWED - Netherland

DROPDEAD - USA

FECAL ADDICTION - Costa Rica

FINAL EXIT - Japan

FORWARD - Japan

GORGASM - USA

GUTSLIT - India

HOLY CO$T - Canada

HOW LONG? - Czech Republic

IMPLORE - Germany

INSANITY ALERT - Austria

INSISTENT - Czech Republic

INVIDIOSUS - USA

LITTLE PUPPY PRINCESS - Korea

LOWLIFE - USA

MAKKMAT - Norway

MILKING THE GOATMACHINE - Germany

MISERY INDEX - USA

MR MARCAILLE - France

MUNICIPAL WASTE - USA

NADIMAC - Serbia

NEGATIVE APPROACH - USA

NERVE GRIND - USA

NOISEM - USA

PARACOCCIDIOIDOMICOSISPROCTITISSARCOMUCOSIS - Mexico

PODRIDO - Mexico

PSYCROPTIC - Australia

PULMONARY FIBROSIS - France

PURULENT SPERMCANAL - Czech Republic

REPULSION - USA

ROT - Brasil

SCHIRENC PLAYS PUNGENT STENCH - Austria

SIEGE - USA

SOBRAS DEL DESCONTENTO - Chile

STILLBIRTH - Germany

SUBLIME CADAVERIC DECOMPOSITION - France

SUFFERING QUOTA - Netherland

SUPPRESSION - USA

TANTALUM - USA

THE PUBLIC - Slovakia

UGRAKARMA - Nepal

URTIKARIA ANAL - Mexico

V.A.R. - Czech Republic

VISCERA INFEST - Japan

VITAMIN X - Netherland

VOMITORY - Sweden