Opravdoví - Networked Performance

Co všechno se děje v momentě, kdy sledujete toto představení?

A ovlivňují se souběžné události navzájem?

Ojedinělé multimediální představení, které spojuje dění ve dvou městech do jednoho diváckého zážitku. Fúze současného tance, hudby a nejnovějších technologií přináší Networked Performance a poprvé uvádí tento nový žánr napříč českými regiony.

Nechte se unést příběhem na jevišti Uffa a objevte, co se v tu samou chvíli děje v Plzni.

Kdo bude ve světě obývaném přítomnými, vzdálenými i virtuálními aktéry tím Opravdovým?

Režie: MovementTouch – Jana Bitterová, Ian Biscoe

Choreografie: Jana Bitterová ve spolupráci s performery

Vizuální umění, scénografické a technologické řešení: Ian Biscoe

Hudba: George De Decker

Účinkují: Helena Šťávová Ratajová, Roman Zotov-Mikshin

Za podpory: Město Trutnov, Královéhradecký kraj, Nadace Život umělce, Plzeňský kraj, Kinonekino - Město Planá, Uffo – společenské centrum Trutnova, Moving Station Plzeň

-----------------------

The Real Ones

(Opravdoví)

What is happening at the very moment when you are watching the performance?

Do the simultaneous events influence each other?

A unique multimedia performance which connects the events in two different towns into a unified audience experience. A fusion of contemporary dance, music and the latest technologies creates a unique genre of Networked Performance, presented for the first time in the Czech regions.

Experience the story on the stage of Moving Station in Pilsen and explore what is happening at the same time in the Uffo theatre in Trutnov.

Who will be in the world inhabited by physically present, remote and virtual actors The Real One?

Director: MovementTouch – Jana Bitterová, Ian Biscoe

Choreography: Jana Bitterová in collaboration with performers

Visual art, scenography and technology solutions: Ian Biscoe

Music: George De Decker

Performance: Helena Šťávová Ratajová, Roman Zotov-Mikshin

Supported by: Město Trutnov, Královéhradecký kraj, Nadace Život umělce, Plzeňský kraj, Kinonekino - Město Planá, Uffo – společenské centrum Trutnova, Moving Station Plzeň