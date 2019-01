Panorama Tour Západ, středně těžká (horské kolo) Harrachov Nádraží ČSAD - Jilemnice Nádraží ČSAD Harrachov - Dvoračky - Rezek - Roudnice - Jilemnice Nejvyšší bod: Dvoračky 1140 m n. m. Povrch: asfaltované cesty, lesní cesty, silnice Charakteristika: Středně těžká MTB-trasa v západní části Krkonoš. Na této trase mezi známými městy Harrachov a Jilemnice je mnoho míst s krásným výhledem na panorama západních Krkonoš. Trasa má jedno dlouhé stoupání a jeden krátký technicky náročný sjezd od boudy Dvoračka (cca. 15% sklon) na měkkém povrchu. Popis: Start je v Harrachově, centru skokanského lyžování v Krkonoších. Z centra vede trasa směrem na západ a dále po hlavní silnici směrem na Jilemnici. Odsud pokračuje trasa č. 4 s náročným stoupáním na Čertovu horu. Z vrcholu a dále na cestě k boudě Dvoračky se naskýtá krásný výhled na západní část hor. Od boudy Dvoračka začíná dlouhý sjezd až do Jilemnice. První úsek (cca. 500 m) je technicky velmi náročný. Silný sklon na měkkém povrchu s hlubokými žlábky vyžaduje mnoho od kola i od samotného cyklisty. Kdo tento úsek zvládne, pokračuje pohodlně směrem na Rezek a dále do Jilemnice. Varianta: Lehká varianta používá lanovku na Čertovu horu. Těch 300 m výškového rozdílu méně šetří síly. Celková trasa je potom zhruba o 6,1 km kratší a je pro každého zvládnutelná. Viz trasa: Za rozhledy západních Krkonoš Délka: 33.7 km Převýšení: 825 m Maximální výška: 1140 m Minimální výška: 464 m