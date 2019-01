Co kdybyste si vzali ve čtvrtek navečer deku, lahvičku vína, něco na zub a vyrazili s někým, koho máte rádi, do našeho trutnovského lesoparku? Co kdyby tam na vás u fontány čekala skupina Sansaband a hodinu a půl vám jen tak pobrukovala do ouška. Vůbec to nemusí být nereálné.

Celou myšlenku jsme dovedli tak daleko, že máme pro vás nejen místo, ale i datum a čas.