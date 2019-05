Piknik se Sansabandem

Co kdybyste si vzali ve čtvrtek navečer deku, lahvičku vína, něco na zub a vyrazili s někým, koho máte rádi, do našeho trutnovského lesoparku? Co kdyby tam na vás u fontány čekala skupina Sansaband a hodinu a půl vám jen tak pobrukovala do ouška. Vůbec to nemusí být nereálné.

Tenhle úvod jsme použili poprvé před rokem a vyšlo to. Počasí, lidičky, nálada. Letos to bude bohatší nejen o basovou kytaru, ale ... to uvidíte sami. Vezměte své blízké, kamarády a doražte.

Koncert trvá jen 2 h i z důvodu, že v parku není žádné zázemí. Prosím vezměte to v potaz a hlavně se předčůrejte :)

Hrajeme pro vás bez nároku na honorář, leč kdybyste nám něco potřebovali vnutit, otevřeme jeden futrál na kytaru pro vaše milodary.