Pilníkovský potok

Revír tvoří nádrže:1.

Bojiště III (nejspodnější)

v k. ú.

Prostřední Staré Buky

9,5 ha





V úseku přítoku napájecí nádrže je v délce 100 m po obou stranách chráněná rybí oblast - lov ryb zakázán - vyznačeno tabulemi. Na celém revíru je zákaz používání bójí pro označování krmného místa. Zákaz vjezdu na lesní a polní cesty.

K revíru patří podrevíry:2.

Bojiště II(koupaliště Dolce)

v k. ú.

Oblanov

8,0 ha





Na koupališti je stanovena výjimka a upravují se podmínky pro lov ryb dle koupací sezony takto:

a)

od 15. 6. do 31. 8. je lov povolen v této době: od 4.00 do 8.00 hod. a od 19.00 do 24.00 hod. letního času,



b)

od 1. 9. do 15. 9. od 6.00 do 9.00 hod. a od 17.00 do 22.00 hod. letního času,



c)

mimo dobu uvedenou pod písmeny a, b - dle Rybářského řádu,



d)

v prostoru začátku koupaliště po kbel na hrázi ve směru přes pláž je zákaz lovu ryb - vyznačeno tabulemi,



e)

zákaz lovu z mola,



f)

na rybníku je zákaz krmení a vnadění (vzhledem ke kvalitě vody v koupališti),



g)

lov dravců povolen pouze na umělé nástrahy.

3.

Volanovský

v k. ú.

Volanov

0,8 ha





Na nádržích Bojiště II, Bojiště III a Volanovský je stanovena horní míra kapra 65 cm. Ulovený kapr, jehož míra přesáhne 65 cm, musí být co nejšetrněji vrácen zpět do vody v místě ulovení. Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu.4.

Nebe



Vlčice

2,44 ha





K rybníku Nebe je zákaz vjezdu motorových vozidel po polních a lesních cestách. U přítoku je po obou stranách vyhlášena chráněná rybí oblast - lov ryb zakázán - vyznačeno tabulemi.