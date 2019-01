Kryté koupání naleznete v plaveckém bazénu v Jilemnici na Tyršově náměstí. Bazén dlouhý 25 metrů nabízí čtyři plavecké dráhy. Proměnlivá hloubka bazénu se pohybuje mezi jedním až 1,5 m. V areálu nechybí dětský bazének s vodním chrličem ve tvaru obdélníku.

Krytý plavecký bazén a sauna v Jilemnici je součástí sportovního centra. Nerezový bazén má 4 plavecké dráhy a je 25 m dlouhý s proměnnou hloubkou 1 až 1,5 metru. Pro zvýšení relaxačních účinků jsou v bazénu umístěny dva dnové vzduchovače a 4 masážní trysky, nechybí zde ani Kneippův chodník. Součástí komplexu je také dětský bazének s vodním chrličem. Dětský bazén je obdelníkového tvatu 8 x 6 m, s proměnnou hloubkou 0,36 až 0,56 m.

Plavecký bazén poskytuje vynikající kvalitu vody, nezbytné zázemí, jako je šatna, WC a sprchy, kde je brán zvláštní zřetel na čistotu prostředí a nechybí samozřejmě komplexní zajištění služeb jako např. možnost parkování před budovou.

Konají se tu také různá kondiční plavání, kdy je část bazénu vyhrazena výhradně závodním plavcům a zbytek je urče n pro veřejnost. Dále sem můžete chodit na vodní aerobik, výuku dospělých neplavců, zdokonalovací kurzy pro dospělé, ale také plavání dětí a to jak plavání dětí do tří let, tak plavání od 3 do 10 let. Nudi plavání každý pátek v čase 20:00 – 21:00 hodin.

Součástí areálu je finská sauna s ochlazovacím bazénem a colorterapií. Nechat se hýčkat můžete nechat v nově otevřeném Salonu Míša. Zkrášlit se lze ve zdejším kadeřnictví a návštěvu pak můžete ukončit v pizzerii, kde se jistě dostatečně posilníte na další sportovní vyžití, např. na Power Plate.