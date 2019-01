Predator RACE Dril Špindlerův Mlýn

Velice rádi Vám představujeme zcela novou lokalitu pro Predator RACE, kterou je Špindlerův Mlýn - Svatý Petr!

Predator RACE Dril je prvním obtížnostním stupněm ze série Predator! (Dril 5km+ a 20 překážek+, Brutal 10km+ a 25 překážek+, Masakr 15km+ a 30 překážek+)

Trasa bude minimálně 5 km dlouhá, na trase závodníci narazí na 20 překážek a více. Některé překážky je nutné překonat (nemají tzv. Handicap), jsou to například malé stěny, plazení se pod ostnatým drátem, nošení břemene, aj. U jiných je možné využít tzv. Handicap (tedy zvolit trestný běžecký okruh, jako náhradu za nezdolání překážky). Tento okruh je 200 - 500 m dlouhý v závislosti na tom, jak těžkou překážku nahrazuje!

Můžete běžet jako jednotlivci a nebo v týmu závodníků o počtu 4+ a nebo 15+, kde získáte výhodnější startovné.

Minimální počet pro tým jsou 4 osoby. Pakliže složíš tým 4 - 14 osob získáváte 10% slevu na startovné.

Při vyšším počtu 15+ a více je skupinová sleva 15 %.

Jako člen IZS získáváš slevu 10%, která se nesčítá s ostatními slevami (tedy pouze pro jednotlivce). Pakliže jsi členem IZS napiš nám o slevu na email: info@predatorrace.cz

Registrací do 1. Vlny-elitní závodíš v kategorii elitních běžců, tedy i vyhlášení výsledků bude v této kategorii Elite. Z této kategorie můžeš usilovat o kvalifikaci na ME či MS OCR.

Registrací do 2. Vlny a dále, závodíš v kategorii Open, tedy i vyhlášení výsledků bude v této kategorii Open.

Místo: Špindlerův Mlýn - Svatý Petr 50.7242928N, 15.6344992E

Parkoviště: v místě konání akce, Hromovka, 50.7245506N, 15.6018539E

Zdravotnická služba: v místě závodu

Úschovna věcí: v místě konání akce

Stanové město: v místě konání akce

Trasa: Délka trasy cca 5km +, 20 překážek+

Při VIP registraci získáváš zdarma dle tvého výběru tričko Predator RACE Dril.

Každý závodník, který úspěšně zdolá závod, získá originální medaili Predator RACE Dril!

Čekáme Tě na Drilu ve Svatém Petru 28/7/2018!