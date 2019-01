Prkna co znamenají Pec

Zveme Vás n dvě podzimní divadla, tentokrát od souboru Anička a letadýlko.

16:00 divadlo pro děti Kill Will

William S. je nejslavnější světový dramatik. Ale stal se mu malér! Ztratilo se mu jeho plnicí pero. Teď se pero toulá světem a vypráví příběhy dětem.

Představení se kterým Anička Duchaňová projela i MExiko zavítá k nám do hor. Vemte děti do divadla :-).

20:00 divadlo pro dospělé Pičus není kretén

Slavnost velké oběti začíná. Zahradní trpaslík ladí atmosféru a připravuje česnekové jednohubky. Maruška a Jaruška obcují s minulostí, sklerózou i ďáblem, a nakonec v kostnatých dlaních drží srdce diváků. Je to příběh nesentimentálně dojemný. Groteska o dvou starých krávách a jednom zahradním trpaslíkovi.

Představení je hrazeno z dotace města Pece pod Sněžkou.