Milí milovníci fléru a rukodělných originálních výrobků,

přijďte se v sobotu 1. září na nábřeží Marie Kubátové rozloučit s prázdninami a do nového školního roku si koupit novou kabelku, šperk, dětem kapsáře do školy, penálky, peněženky, pytlíky do školy,barevné oblečení z úpletů, batůžky na tělocvik a spoustu dalších věcí.

Součástí flérjarmarku budou i pestré dílničky pro děti, malování na obličej.

Vstup zdarma.