Queens Český skateboardový pohár 2019

Registrace na https://forms.gle/4zVZqPZpRMEsdHZE9

V Trutnově se pojede historicky první velký závod ve skateboardingu. Protože minulý rok vyrostl v Trutnově velký betonový skatepark od Mystic Construction, nemůžeme ho nechat jen tak bez závodů!

Přivítáme tedy druhou zastávku ČSP z celkových šesti (Příbram, Trutnov, Havířov, Rožnov pod Radhoštěm, Praha). Těšit se můžete na nejlepší český riders a českou skateboardovou repre. Jezdit se bude jak street, tak park (bowl). Závodit mohou jak začínající jezdci, tak pokročilí a pro riders. V parku přibudou tribuny, aby všichni viděli. Zvukovej doprovod, prodejní stánky a libový občerstvení nebude chybět!

Queens.cz Český skateboardový pohár zamíří do šesti měst a otevře se i mladším ročníkům

Česká asociace skateboardingu opět v roce 2019 pořádá nejvyšší sérii skateboardových závodů v ČR ve městech, kde jsou kvalitní podmínky pro skateboarding. Závod samotný je rozdělen na dvě poloviny. První je určena začínajícím skateboardistům a představí se v novém formátu, druhá část je pro pokročilé jezdce. Závody začnou v červnu a vyvrcholí tradičně poslední zastávkou, Mistrovstvím ČR.

Některé skateparky nebo města budou hostit ČSP vůbec poprvé. První zastávkou bude 1. června skatepark v Příbrami, následovat bude Trutnov 3. srpna. Vytoužený skatepark v Havířově už se staví a pohárový závod bude hostit 10. srpna. Ještě 28. srpna se pojede závod v novém parku v Plzni. V září potom bude předposlední zastávkou závod v Rožnově, který se uskuteční 14.9., posledním závodem pak bude klasicky Mistrovství ČR na pražské Štvanici 28. září.

Série závodů ČSP Junior

ČSP Junior je série závodů, kdy dáváme prostor začínajícím skateboardistům v disciplíně street. Tento koncept je spojen i s osvětou skateboardingu a s propagací zdravého životního stylu. V kategoriích do 9 a do 14 let budou soutěžit jezdci podobným systémem jako dospělí. Jejich celkové pořadí se bude sčítat a zároveň pojedou i oficiální Mistrovství ČR s dvojnásobnou porcí bodů, takže z obou kategorií vzejde vůbec poprvé i mistr ČR a celkový vítěz ČSP.

Série mistrovských závodů ve skateboardingu

Série závodů ČSP se jeden v disciplínách street a park (bowl). Určen je pro jezdce a závodnice od 15 let s tím, že jezdci do 23 let jsou nejstarší juniorskou kategorií a jsou v průběžném pořadí vedeni jak s dospělými, tak samostatně. Vyhlašuje se z nich celkový vítěz ČSP, avšak ne mistr ČR. Ten je v kategorii od 15 let vždy jeden. Závodnice jezdí v disciplíně street, muži pak v obou disciplínách, tj. street i park. V rámci MČR se udělují dvojnásobné body

Všechny kategorie a závody jsou organizovány přímo nebo pod záštitou ČAS. Porota rozhodčích je vždy složena z certifikovaných rozhodčích ČAS a na správnost výsledků všech závodů dohlíží pověřená osoba ČAS. Závody jsou určeny pro členy ČAS a podrobnosti o hodnocení a formátech naleznete na tomto odkaze (http://www.caskate.cz/asociace/fakta_CSP_2019/).

Partneři letošní série Českého skateboardového poháru

Hlavním partnerem série je Queens.cz, který skateboardovou scénu podporuje prostřednictvím projektů Skate of Mind a nově i účastí v nejvyšší sérii. Nově je součástí série i brněnský obchod Snowboard Zezula a stálicemi podporovatelů českého skateboardového poháru, jsou značky Ambassadors, Powell Peralta a Theeve trucks. Na každé zastávce pak bude svými produkty přítomen i Red Bull a k mediálním partnerům patří Skaterock.cz, Bordmag.cz a o ČSP se dočtete v místních tiskovinách 5 + 2 společnosti Mafra.

Termíny zastávek ČSP a ČSP Junior:

1.6. 2019 Příbram (street)

3.8. 2019 Trutnov (street / park)

10.8. 2019 Havířov (street / park)

24.8. 2019 Plzeň (street / park)

14.9.2019 Rožnov pod Radhoštěm (street / park)

28.9. 2019 MČR, Praha (street / park)

Časový harmonogram:

7:00 příprava akce

08:00 registrace ČSP Junior + ČSP

09:00 start závodu ČSP Junior

11:30 vyhlášení výsledků ČSP Junior

12:00 start kvalifikace Street

15:00 start kvalifikace Park

16:00 start finále Park

16:30 start ladies závodu Street

17:00 start semifinále Street

17:30 start finále Street

18:00 Best trick

18:30 vyhlášení výsledků