KD Střelnice:

RADIM VIZVÁRY: PEJPRBÓJ

PANTOMIMA PRO NEJMENŠÍ.

V dětské představivosti ožívá i tak obyčejný každodenní předmět, jakým je kus papíru. V našem představení ji rozjitří malý vypravěč s velkou papírovou rolí. Zatímco zkoumá tento čistý, tvarovatelný materiál, objevuje příběhy, které papír vypráví. Vstoupí do jeho světa a tam se potká s maličkým chlapcem, který se stane jeho průvodcem v papírovém světě. Společně se pustí do jeho objevování, aby brzy zjistili, že může skrývat i napětí a nebezpečí.

Nonverbální pohádka s minimalistickou scénou pracuje s diváckou představivostí. V představení Pejprboj se pod rukama zkušeného loutkáře a mima Radima Vizváryho papír mění na fantastické výjevy z pohádkového světa a svou otevřenou hereckou expresí do děje zve i dětské obecenstvo.



Koncept, režie a hraje: Radim Vizváry

Kostýmní výtvarníce: Petra Vlachynská

Hudba: Matouš Hekela

Light – design: David Prokopič, Karel Šimek

Produkce: Ilona Hájková