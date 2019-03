Rc Truck show 2019

Po roce jsme opět zde a ve větší síle, neboť nás čeká již 5tý ročník této úžasné akce.

Opět k nám dorazí modeláři z různých koutů republiky přivezou do Trutnova své krásné, do nejmenšího detailu propracované a dálkově řízené modely kamionů, kteří se budou prohánět za pomocí jejich pyšných majitelů po uměle vyrobené silnici . Ale jak je již zvykem nezůstane jen u kamionů a ukáže se nám i jiná technika, jako například plně funkční stavebniny, zmenšená čerpací stanice, autobazar a kdyby hořelo, zasáhnou i hasiči. To vše a mnohem více bude k vidění v Trutnově v tělocvičně ZŠ R. Frimla - Trutnov .

Ještě váháte? Nedělejte to, neboť budete litovat . My jdeme ladit detaily a Vy se máte opět na co těšit ! :))

Doprovodný program pro děti zajištěný aby i tatínci měli klid na to se dívat :)

informace budou postupně doplněny, tak sleduj akci a nebo stránky:

https://www.facebook.com/RCTRUCKSHOW/

kde najde i fotografie a videa z předchozích ročníků.

Cena vstupného činní 45 Kč