Z téměr 3500 kg vážícího dubového kmene v průběhu jednoho celého dne vyřěže přední umělecký řezbář Miroslav Kříz motiv související s Přehradou Les Království, který bude po té usazen do prostor zahrady Štěrbovy vily. A co to bude? Tak se přijď podívat a u toho si určitě dáš něco dobrého na zahřátí a samo sebou i na zub! Vem přátelé, rodinu, děti a neváhej!