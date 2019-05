1.6.2019 se těšíme po roce místo do Miletína, tentokrát do Libotova. Věříme, že nábor v tomto kraji bude opět úspěšný, jsme připraveni na velký zájem o vstup do registru.

Přijďte, darujte život a staňte se dárci kostní dřeně!

Těšíme se na Vás!

Zdržíme Vás 10 minut - 10 minut, které mohou zachránit lidský život!

Děkujeme hlavnímu organizátorovi, panu Filipovi Krausovi, za iniciativu a za jeho neutuchající zápal pro věc:)!!!!