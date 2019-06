Senior Tour RSTVC - Golf Club Prosečné

https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=570977462

Poplatky

Startovné 500,- Kč (v ceně oběd po hře)

Základní informace

Zkrácený název

RSTVC

Pořadatel

Golf & Country Club Prosečné

Spolupořadatel

Hřiště

Prosečné

Hlavní rozhodčí

ZEMAN Pavel st.

Rozhodčí

Ředitel soutěže

František Sládek

Soutěžní výbor

František Sládek,Vladislav Sládek, Pavel Zeman

SENIOR TOUR 2019

Termín

Datum a čas zahájení

03. 06. 2019 | 09:00

Datum a čas ukončení

03. 06. 2019 | 18:00

Počet kol

1

Způsob startu

Postupný start z 1.jamky od 9 hod.

Přihlášení

Datum a čas podání přihlášky

02. 05. 2019 | 00:00

Datum a čas uzávěrky přihlášek

02. 06. 2019 | 16:00

Minimální počet přihlášených

5

Kapacita

48

Způsob registrace

www.cgf.cz,nejpozději do 16,00 hod. před hracím dnem

Pravidla a podmínky

Povolení měřicích zařízení

Zákaz dopravy (buggy apod.)

Ceny odpovídají amatérskému statusu

Úhrada nákladů

Hotově před hrou na recepci klubu.

Ostatní

Popis

Soutěž se hraje na 44 kol. Jednotlivá kola se hrají 1*18 jamek. Hrajeme pro potěšení a zábavu na stablefordové body.

Podmínky

Seniorský věk, senioři 50 let, seniorky 50 let, včetně dosažený v roce 2019. Členství v ČSGA není podmínkou. Uhrazení fee a vkladu 30 min.před osobním startovním časem.