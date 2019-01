SEJDEME SE NA PLOVÁRNĚ, tak zní téma letošních Šibřinek.

Tak šup do plaveckých úborů! Hubnutí do plavek hoďte za hlavu, jelikož to, co jste za vánoční svátky nabrali, tak na Šibřinkové plovárně rozhodně shodíte! O to se celý večer budou starat Vaši Plavčíci! :-)

Vstup na plovárnu (100,- Kč) bude zahájen ve 20:00 hodin!

Těšíme se na Vás!

Utonout Vás tento večer rozhodne nenecháme! :-)