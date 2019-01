Šicí dílna s Petrou Svobodovou

Chcete se naučit šít nebo šít umíte, ale sbíráte odvahu střihnout do té drahé látky na šaty? Tak právě pro vás máme připravenou Šicí dílnu.

V čase 9:00 - 17:00 můžete přijít využít společný prostor k šití. Ať už potřebujete pomoc s úplnými základy nebo s detaily třeba na kapsách, k dispozici vám bude Petra Svobodová - lektorka kurzů šití.

Nemáte kvůli samému spravování oblečení čas ušít si něco na sebe? Přijďte mezi nás. Můžete si v kolektivu vyspravit celou hromadu oblečení. Anebo ji nechte doma na později a k nám si přijďte střihnout na kabát.

Ať už jste začátečník nebo super profík, nabízíme Šicí dílnu, kde máme k dispozici 6 šicích strojů k zapůjčení. Kapacita je omezena na 10 žen (ale i muži jsou vítáni, chtějí-li se pustit do šití).

Dopřejte si smysluplně využít svůj čas v kolektivu stejně laděných žen. Během šití se vzájemně seznámíte, popovídáte a ještě se třeba něčemu novému přiučíte.

Jo a šijeme bez dětí, takže nám nikdo nebude pobíhat po látce, rozhazovat papírové střihy ani se nám hrabat v nitích. Prostě taková šicí pohoda ve společnosti jiných žen ;)

Rezervace místa i stroje k zapůjčení je platná až po uhrazení plné částky 300,- Kč.

O rezervaci si pište do soukromé zprávy nebo na e-mail pavla.jordankova@gmail.com