Restaurace Dubina: DJ STREJDA VAŠEK hrající na přání pecky od let 70. do současnosti. Začátek v 19 hodin, hudba a raut od 20 hodin. Během večera doplňujeme raut a soutěžíme. Chybět nebude ani půlnoční ohňostroj a přípitek. Na stolech budou pro všechny přichystány pochutiny. Rezervace nutná a moc s ní neotálejte :-). Kapacita omezena. Cena 290Kč / osoba. Vstupenky k vyzvednutí od 1.12. a nejpozději potom do 21.12.