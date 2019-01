"Slam poetry" znamená sledovat lidi, co se na pódiu, bez kostýmu nebo rekvizity, mluvením do mikrofonu snaží co nejvíc zaujmout ty, co je sledujou. Porota z publika rozhodne o vítězi.

Sport v umění.

Slzy!

Smích?

Výsměch?!

SLAM!!!

VYSTOUPÍ:

ANATOL SVAHILEC (mistr ČR 2014)

TUKAN (vicemistr ČR 2017)

KARIN (vítězka únorového Crosslamu)

EMPATHIC (podkrkonošska slamová škola)

Žonglování, hudba, veselé obličeje:

DJ JOHNNY RIZZOTO