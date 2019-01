První ročník cyklistického závodu do vrchu Velká cena Krkonoš Šlapu na ČÁRU z Horního Maršova do Malé Úpy na Pomezní sedlo startuje v 10:00 z Horního Maršova.

Závodí se ve 3 katagoriích:

- silniční kola

- horská kola

- elektrokola (můžete si je půjčit buď v Ski areál Malá Úpa na Pomezních Boudách nebo v Intersportu Sport Pec v Peci pod Sněžkou)

Závod je sesterskou akcí dubnového běhu do vrchu Běžím na čáru, který je zároveň zařazen do českého poháru v běhu do vrchu. Sportovci absolvující oba závody soutěží o tzv. Velkou Čáru.

Závodí se také o titul Král 1050, pro ty závodníky, kteří dosáhnou nejlepších časů v závodě z Kowar a v závodě na Čáru z Horního Maršova.

Startovné 150 Kč.

REGISTRACE na této stránce https://www.malaupa.cz/slapu-na-caru-2018/