Silvestrovské uvedení komedie o třech slečnách, které před svým otcem tají, že jejich láska nezůstala bez následků. Rostoucí bříška svalují na neznámou nemoc. A jak to celé dopadne, když se do léčení zapojí nejen lékař, ale i zaklínači a porodní báby, za které se vydávají jejich nápadníci? To uvidíte v podání nového semilského souboru Studio DS Podio.

Vstupenky bez místenek v prodeji na místě před vstupem do sálu.

V sále KC Golf Semily od 18.00 hod.

Vstupné: 70,- Kč