Trutnovské Pivní Slavnosti jsou originální a nevšední oslavou piva a pivovarnictví. Těšit se můžete na přehlídku pečlivě vybraných malých pivovarů napříč ČR doplněnou o oblíbené tradiční lokální výrobce piva.

V překrásném prostředí areálu Na Bojišti bude probíhat nevšední pivní veselí v čele s kvalitní hudební produkcí, která bude doplněná o bohatý a neobyčejný program v podobě originálního Sládkova dětského městečka, promítání dokumentů s pivní tématikou, přednáškami a besedami z oblasti pivovarnictví a sladovnictví a o fenoménu piva vůbec.

Dále na vás budou čekat divadelní představení, workshopy a dílny, hlasování o nejoblíbenější pivo slavností a mnoho dalších překvapení.

Již v pátek 31. srpna od 20.00 hod. proběhne v přírodním amfiteátru filmová projekce s volným vstupem v podobě kultovní klasiky Jiřího Menzela - Postřižiny.

V sobotu 1. září potom budou probíhat slavnosti samotné. Areál bude otevřen od 12:00 hod. a hudební produkce začne od 13:30 hod.

Vystoupí: Slza, Poletíme?, Terne Čhave, The Atavists, James Harries, Queens of Everything, Synové Výčepu

Již brzy sledujte aktuální a podrobné informace na webu bojistetrutnov.cz a také na nově vznikajícím webu pivních slavností.

vstupné: předprodej 250,- / na místě 300,-

(předprodej vstupenek bude zahájen 1. června)

Jste srdečně zváni!

Dej Bůh štěstí!