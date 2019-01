Trutnovský Kapřík XV

Už to bude 15 let, co se společně vídáme na předvánoční muzice a konstatujeme, jak ten rok zase utekl a co je nového mezi kamarády a která kapela je jak u koho v kurzu.

Letos to nebude jinak a tak pro vás máme opět několik hudebních dárečků, v podobě těchto kapel:

The.Switch - rock crossover - Praha

http://bandzone.cz/theswitch

V.A.R. - thrash metal - Liberec

http://bandzone.cz/var

Tixtide - heavy metal - Mnichovo Hradiště

http://bandzone.cz/tixtidemelodyrock

Neodůvodnitelná Lítost - rock - Trutnov

http://bandzone.cz/neoduvodnitelnalitost

Blues Mystery - blues rock - Trutnov

http://www.bluesmystery.cz/

Strange? - post hardcore - Trutnov

http://bandzone.cz/strangebandzoneweb