VE STATKU I NA POUTI

LOUTKÁŘSKÁ POUŤ NA DLASKOVĚ STATKU

Loutkářský soubor Na Židli slaví 40 let

Ve statku i na pouti – takový nese název letošní program, který proběhne ve svátek svatého Václava na Dlaskově statku v Dolánkách. Návštěvníci tak budou moci zhlédnout nejen pestrou přehlídku loutkářských souborů na Loutkářské pouti, ale zároveň se seznámit s obřady a obyčeji, kterými naši předci děkovali za výdobytky úrody. Loutkářská pouť bude oslavou 40. výročí založení Loutkářského souboru Na Židli z Turnova.

Program loutkářů doplní Dožínková slavnost, která představí velkou událost každého hospodářství. Dožínky, Dokopná či Konopická – událost pro všechny, kteří v letním a raně podzimním období sklízeli obilí, len či brambory. Dožínkové slavnosti ve starších dobách znamenaly nejen oslavu, ale také odměnu za práci. Většina obyčejů spojených s průvodem „dožínkářů“ vycházela z magického základu poděkovaní za úrodu a zajištění úrody příští. Na Dlaskově statku se návštěvníci seznámí s obyčeji, které se vázaly ke sklizni obilí, brambor nebo lnu. Ukázky obyčejů, které z našeho života již nenávratně zmizely, tak uvidíte nejen v expozici Dlaskova statku, ale představí je také folklórní soubor Šafrán z Jablonce nad Nisou. Součástí programu pro děti budou řemeslné dílny – výroba prstového maňáska, dožínková dekorace ze slámy ad.

Významnou součástí programu akce Ve statku i na pouti je Loutkářská pouť, která je oslavou 40. výročí založení Loutkářského souboru Na Židli z Turnova. Principál souboru Petr Záruba připravil pro návštěvníky bohatý program, nabitý pohádkami pro děti i dospělé.

Program Loutkářské pouti na Dlaskově statku v Dolánkách:

10.30 Loutkářský soubor Srdíčko Jičín, Bubák Kája (od 4 let, 40 min.)

12.00 Folklórní soubor Šafrán Jablonec nad Nisou – Dožínková slavnost

13.30 Loutkářský soubor Vozichet Jablonec nad Nisou – Ruda Hancvencl, V lednom lese v jednom domku (od 8 let, 30 min.)

14.30 Loutkářský soubor Šíro Lázně Bělohrad, Čertovské pohádky (od 4 let, 25 min.)

15.30 Loutkářský soubor Maminy Jaroměř, O draku Bazilíškovi (od 4 let, 35 min.)

16.30 loutkářský soubor Čmukaři Turnov, Jak se víla … (od 4 let, 20 min.)

Mezi jednotlivými pohádkami vystoupí turnovská hudební skupina Mackie Messer Klezmer Band.

Změna programu vyhrazena

LOUTKÁŘSKÁ POUŤ NA DLASKOVĚ STATKU

Loutkářský soubor Na Židli slaví 40 let

Loutkářský soubor Na Židli byl založen v roce 1978 jako divadlo bez stálé scény, a tak je tomu dodnes. Divadlo hraje na různých místech, kde rozdává radost malým i velkým divákům. Počet diváků se ročně šplhá do několika tisícovek. Soubor zpracoval a hrál 56 inscenací a krátkých scének, které ve své historii několikrát reprízoval. Repertoár samozřejmě procházel proměnami a některé inscenace musely být staženy, a to většinou z důvodu odchodu některých členů ze souboru. Některé inscenace s odstupem času nastudoval soubor s úpravami znovu a některé stále zůstávají na repertoáru.

O slepičce kropenaté (od roku 1984), Pekař a jeho pomocník (kašpárek) I. (od roku 1984), Čtyři pohádky o jednom drakovi (od roku 1984), Červená Karkulka (od roku 1998), Perníková chaloupka

(od roku 1996), O koblížkovi (od roku 2000), Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce (od roku 2001), Ježek a zajíc (od roku 2001), Tři prasátka a vlk (od roku 2002), Perníková pohádka (od roku 2004), Jak pejsek s kočičkou myli podlahu (od roku 2006) ad.

Soubor své umění prezentuje také na řadě loutkářských festivalů a přehlídek, z těch nejznámějších je to Loutkářská Chrudim. Ale nechyběl ani na postupových přehlídkách v Turnově, Hradci Králové, Vysokém Mýtě, Ústí nad orlicí, Liberci, Praze ad.

Svá představení hraje soubor převážně maňásky, ale v minulosti to byly také marionety, javajky či různé předměty.

Autory loutek jsou domácí výtvarníci Jana Hrazdirová – Farská, p.Vybíral a p. Bičík, Jana Kůdelová, Helena Jindřichová – Hronešová, Markéta Roušarová-Hlubůčková a Petr Záruba.

Loutkářský soubor Na Židli je také aktivním pořadatelem regionální loutkářské přehlídky pro Liberecký kraj a Český ráj TURNOVSKÝ DRAHOKAM a také velmi úspěšné akce Loutkáři dětem na zámku Hrubý Rohozec a od roku 2013 Loutkáři dětem na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova. S prázdninami se pojí další krásná akce, které je soubor od roku 2009 spolupořadatelem, a sice První turnovské železniční divadlo. Pro diváky je připraven divadelní (nákladní) vagon z roku 1905 připojený k parnímu vlaku, ve vagonu samozřejmě nechybí jeviště a hlediště. Nostalgické jízdy Českým rájem se konají čtyřikrát o prázdninách.

Počet členů v souboru v minulosti kolísal od 4 do 25 lidí ve věku od 6 do 70 let.

Principály v průběhu let byli Jaroslav Ipser (1978 – 1980), Jana Hrazdirová – Farská (1980 -1989), Věra Pokorná (1990-1992) a od roku 1993 doposud Petr Záruba.

V současné době má soubor 20 členů a vychoval několik generace loutkoherců. Za dobu působnosti souboru vznikly tři dětské soubory. V letech 1982–1985 asi 10 dětí, mezi nimi i Petr Vydra, v současnosti herec a dramaturg divadel v Praze. V letech 1992–1997 v dětském soubor působilo cca15 dětí, mezi nimi i Jiří Kůdela, který účinkuje v muzikálu Fantom opery (2014), Ples upírů (2016). Po roce 1998 začal pracovat další dětský soubor (16 dětí), aktivní byl až do roku 2011, kdy děti dospěly a zařadily se mezi dospělé.