Velikonoční posezení na Bretu

Co kdybyste letos místo celo-dopolední přípravy velikonočního oběda vzali děti na jarní procházku, zahráli si s nimi nějakou hru nebo prostě jen tak relaxovali? My za vás mezitím uvaříme a vy si prostě jen přijdete s rodinou pochutnat! A že bude na čem - menu k nahlédnutí níže. Pro děti bude na odpoledne přichystaná speciální velikonoční dílnička a vy tak budete moct hezky v klidu vytrávit :-). Dorazte si užít pohodovou velikonoční atmosféru a gurmánský zážitek v neděli 21.4 do areálu Bret v Prkenném Dole!

Objednávky předem na tel: 733 722 543 nebo na e-mail: dagmar.sokolova@bretcz.cz