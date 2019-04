Vladimír Mišík & ETC - Vrchlabí, KD Střelnice + KyBaBu

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC…

Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Muzikanti pod značkou ETC však začali vystupovat v roce 1974. Vladimír Mišík s kapelou ETC přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. letech koncertuje dodnes.

Ještě ke kapele - ta do současné chvíle vydala 10 řadových alb, řadu kompilací a také 1 DVD k 60. narozeninám Vladimíra Mišíka. V červnu 2010 vyšlo úspěšné (Zlatá deska) a ceněné album Ztracený podzim, které nese název dle stejnojmenné skladby na báseň Emila Boka.

V roce 2014 oslavila kapela ETC 40 let své existence úspěšným turné s mnoha hosty a i nyní je připravena poskytnout Vám nejen tu správnou špetku nostalgie, ale i jedinečný hudební zážitek...

Vladimír Mišík – kytara, zpěv

Petr „Kulich“ Pokorný – kytara

Pavel Skála – kytara, zpěv

Pavel Novák – basa

Jiří Zelenka – bicí, zpěv

Vladimír Pavlíček – housle

www.vladimirmisik.cz

KYBABU

Současné obsazení:

Olin Nejezchleba - cello, baskytara, zpěv

Norbi Kovács - kytary, zpěv

Pavel Skála - kytary, zpěv

Vladimír Pavlíček - housle, akordeon, whistle

Jiří Zelenka - bicí nástroje, zpěv

http://www.kybabu.olinnejezchleba.cz/