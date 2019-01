Přijeďte oslavit blížící se konec školního roku s horským kolem a celou rodinou na 6. závod letošní série Kolo pro život do Vrchlabí. Vrchlabí – Špindl Tour ŠKODA AUTO zavede bikery v sobotu 23. června do jednoho z nejhezčích středisek Krkonoš.

Zázemí akce najdete na letišti Vrchlabí, kde si to v rámci dětských závodů dopoledne užijí děti od 1 do 13 let. Start ostatních se uskuteční na historickém vrchlabském náměstí. Závodní trasa B (50 km, převýšení 1801 m) a C (35 km, převýšení 1192 m) je vedena lesními cestami, rozkvetlými loukami i po pevných komunikacích, podél místních potůčků, překrásnou krkonošskou přírodou, takže nechybí fantastické vyhlídky.

Unikátní nezávodní vyjížďka – tzv. Fitness jízda pro pohodáře a rodiny s dětmi zahrnuje v ceně startovného výjezd lanovkou i s koly do nejvyšších partií, a pak už jen sjezdy dolů. Proto se nebojte délky 33 km. Je v nich započítané stoupaní lanovkou.

Krkonošskou akci mají závodníci seriálu Kolo pro život spojenou také s tradičně dobře zásobenými občerstvovacími stanicemi, včetně místních krajových specialit.

Při nejvýhodnější registrace do závodu on-line na webu Kolo pro život do 26. 5. ušetříte až 150 Kč!

Přijeďte do pohostinných Krkonoš na celý víkend!

Registrace do závodu a více informací na www.kolopro.cz