Výstup na Sněžku pro dobrou věc

Ahoj,

možná nás tu všechny vyhejtujete, řeknete si, že nemáme žádný průkaz nebo právo na dělání nějaké sbírky. Někteří si dokonce pomyslí, že bychom si ty vybrané peníze určitě nechali, ale my stejně věříme, že se najdou i Ti, kterým není okolní život lhostejný a příjdou pomoci. Pomoci němým tvářím, které se nemohou bránit, smutným očím, které musí na svět koukat zpoza mříží a také jedné z organizací - Dočasky De De, která dělá vše pro záchranu jakékoli psí duše a stojí jí to nemalé náklady. Víme, že každý si nemůže adoptovat pejska z útulku, ale může se zúčastnit této akce a přispět 50 Kč na jejich veterinární péči, krmení a doplňky.

Proč jsme se do toho vlastně dali? Protože i my jsme si před půl rokem adoptovali z Ústeckého útulku právě Sama, který nás před nedávnem opustil :( I přes to, že jsme věděli, že už je starší a nemocný, vzali jsme si ho na dožití. Uvědomujeme si, kolik stála veterinární péče a léky a proto bychom chtěli pomoci organizaci, již výše zmíněné, která nás podpořila se Samem.

Pojďte prosím, ať už za své psy, za našeho zesnulého Sama nebo jen za sebe - udělat tak něco pro zdraví a pro dobrou věc. Věříme, že jednou až dojde k zúčtování, tak tahle akce nám bude připočítána ke kladným činům :)

SRAZ: 8:00 - 9:30 Pec pod Sněžkou

NA MÍSTĚ BUDE KASIČKA PRO PŘÍSPĚVKY- OD 8H LZE PŘÍSPÍVAT

TRASA: přes Růžohorky - možný samostatný výstup nebo s námi - START 9:30

Doprava: vlastní nebo možný svoz za 300 Kč s námi z Kladna/Prahy - omezená kapacita max 8 lidí

Parkování: omezené, může se zdát, že bude obsazené, prosím mějte dopředu zjištěná parkovací místa i v jiných oblastech

Děkujeme všem.