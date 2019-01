Zábavná talkshow Ivo Šmoldas a Marie Formáčková

PhDr. Ivo Šmoldas pracoval jako nakladatelský redaktor, manažer i majitel nakladatelství. Překládal z angličtiny a slovenštiny povídky i romány. Můžeme se s ním setkat na vlnách Českého rozhlasu, kde uvádí vlastní talkshow Lenoška Iva Šmoldase, a pro Rádio Impuls připravoval glosy reflektující aktuální společenské dění. Z těchto krátkých komentářů vznikly dvě knihy Co Vy na to, pane Šmoldasi? 1+2. Vystupoval zvláště v zábavných a diskusních pořadech mj. Dementi, TV Prima. V poslední době se ale dostává do povědomí diváků hlavně jako vyhledávaný moderátor a oblíbený host různých televizních show a zábavných pořadů, s pohotovými a vtipnými reakcemi. Klubový výjezdní pořad Ivo Šmoldase je založený na humorném a originálním vyprávění životních příběhů jak ze soukromého, tak z profesního života.