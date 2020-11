Pohřebiště města Trutnova jsou veřejně přístupná:

v období 1.4. - 10.11. od 7:00 do 20:00 hodin,

v období 11.11. - 31.3. od 8:00 do 17:00 hodin.

Dvůr Králové nad Labem

Pohřebiště je přístupné denně – od 7.00 do 20.00 hodin

Vrchlabí

Pohřebiště je veřejně přístupné denně od 1. listopadu do 30. dubna od 8 do 18 hodin a v době od 1. května do 31. října od 7 do 20 hodin. V den Památky zesnulých, včetně předcházející soboty a neděle, je otevřeno od 7 do 19 hodin.