Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství za rok 2021 dostanou společně dva američtí molekulární biologové David Julius a Ardem Patapoutian za objev receptorů teploty a hmatu. Oznámil to stockholmský Karolínský institut. Objevy oceněných podle institutu umožnily pochopit, jak mohou horko, chlad a mechanické síly podnítit nervové impulzy, které lidem umožňují vnímat a přizpůsobovat se okolnímu světu.

Tajemník Nobelova výboru na Karolínském institutu Thomas Perlmann oznamuje laureáty Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství za rok 2021. Dostanou ji společně dva američtí molekulární biologové David Julius a Ardem Patapoutian | Foto: ČTK

Objevy obou vědců jsou podle Karolínského institutu využívány k vývoji léčby mnoha nemocí včetně chronických bolestí. "To opravdu prolamuje jedno z tajemství přírody," řekl tajemník Nobelova výboru Karolínského institutu Thomas Perlmann při oznamování vítězů. "Je to vlastně něco, co je zásadní pro naše přežití, takže je to velmi významný a dalekosáhlý objev," dodal Perlmann.