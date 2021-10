Jak již Deník informoval, nedávno byla publikována rovněž studie vědců z Kanady, kteří se zaměřili na to, jak bude vypadat Země v roce 2500, v případě, že bude globální oteplování postupovat tak, jako nyní.

Studie belgických vědců patří mezi ty, které upozorňují a vyzývají lidi, aby si uvědomili vážnost situace, co se týče globálního oteplování.

Příčinou je podle vědců globální oteplování. „Země se do roku 2100 podle současných predikcí oteplí o 2,4 stupně Celsia. Ty příznivější předpovědi mluví o oteplení o 1,5 stupně Celsia, ale i takové by stačilo k tomu, aby děti narozené v roce 2020 za svůj život prožily čtyřikrát více vln veder, než jejich rodiče či prarodiče," zmiňuje server Science News.

