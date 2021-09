Unikátní nález: Jantar skrýval 99 milionů let starého pavouka s mláďaty

Nic nemůže rozdělit pavoučí matku ochraňující svá mláďata. Kapající pryskyřice ze stromu uvěznila před 99 miliony lety dospělého pavouka i potomky.

Samice pavouka druhu lagonomegopidae svírající vajíčky (vlevo) a s vylíhlými mláďaty. | Foto: Xiangbo Guo, Paul Selden and Dong Ren; Proceedings of the Royal Society B (2021)