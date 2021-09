Mnoho z těchto předmětů bylo pravděpodobně rituálně spáleno před pohřbením. To vede experty k názoru, že jámy byly používány k obětním účelům.

Archeologové učinili výrazný průlom v oblasti Sanxingdui v polovině osmdesátých let minulého století, a to s nálezem dvou ceremoniálních jam, které obsahovaly přes tisíc objektů, včetně propracovaných a velmi zachovaných bronzových masek.

To, že by se jednalo o samostatný předmět, je podle státní agentury Xinhua méně pravděpodobné. Předpokládá se, že pochází z pozdního období dynastie Šang, která zanikla v roce 1046 před naším letopočtem.

V Číně objevili zlatou masku starou tři tisíce let | Foto: Profimedia

