Drobný robot dokazuje, že velikost a schopnosti nejsou vždy v přímé úměře. Navzdory svým miniaturním rozměrům je totiž velmi šikovný. „Je menší než blecha, přitom dokáže chodit, dělat dřepy, kroutit se, otáčet se a dokonce skákat,“ nastiňuje tisková zpráva Northwestern University v americkém státě Illinois.

Pomyslné břicho robotického kraba je extrémně tenké. „Je jako list papíru,“ upozorňuje americká stanice CNN.

Hýbe se, přitom ale na sobě nemá žádný motor ani hydrauliku. „K životu a pohybům ho přivádí teplo z laserů, které na něj vědci namíří,“ vysvětluje CNN.

Může zachránit život

Unikátní je robotický krab nejen svými rozměry, ale také materiálem, z nějž je vytvořen. „Vyroben je ze slitin s tvarovou pamětí,“ popisuje technologický zázrak tisková zpráva.

Taková slitina je velmi zjednodušeně řečeno kov, který si zapamatuje podobu, do které byl dříve vytvarován. A za různých podmínek se do ní je schopen vrátit. V tomto případě ve chvíli, kdy je zahřátý pomocí laseru. „Laser také určuje, do jakého směru se robot vydá. Pokud je krab naskenován laserem zleva doprava, robot se bude pohybovat zprava doleva,“ vysvětluje tisková zpráva.

Využití malých pomocníků je spojováno mimo jiné s medicínou. „Podobní roboti jako nyní sestavený krab budou jednoho dne používáni k úkolům v extrémně stísněných prostorech, například i uvnitř lidského těla,“ zdůrazňuje zpráva k výzkumu, který byl publikován v odborném časopisu Science Robotics.

Za několik let tak podobní „tvorečkové“ snadno mohou zachraňovat životy. „Robotika je vzrušující oblastí výzkumu a vývoj mikrorobotů je mimořádně zábavným tématem. Lze si je představit jako speciální prostředky pro opravu nebo montáž extrémně malých strojů či pomocníky chirurgů, které lze využít k čištění ucpaných tepen, zastavení vnitřního krvácení nebo odstranění rakovinových buněk. A to vše za využití minimálně invazivních postupů,“ uvedl člen týmu, který uvedl kraba do života, John A. Rogers.

Robotický hmyz

Zatím je ale výzkum v počátcích a vědci stále zkoušejí, jak malé roboty ještě vůbec dokáží postavit. „Kromě nejmenšího kraba již vědci z Northwestern University sestavili robotické cvrčky, housenky a brouky o velikosti jeden milimetr. Loni v září stejný vědecký tým představil okřídlený mikročip schopný letu, který se stal nejmenším lidmi postaveným létajícím artefaktem světa,“ nastiňuje tisková zpráva univerzity.