Mnohdy si rodiče kladou otázku jak je možné, že dítě ve škole dosahuje skvělých výsledků, má dle učitelů nadprůměrné kvality, ale doma nebo ve volném čase se mění na poloopici, co svírá mobil, směje se do něj a přitom i vydává různé neartikulovatelné zvuky.

Mnoho dětí je tak po většinu dne naprosto odtrženo od reality. Rodiče pak mají plnou hlavu otázek, některým připadá neustálý kontakt jejich dětí s elektronikou jako normální projev doby, jiní v tom vidí problém a obávají se závislosti.

Úkol rozlišit, co je normální a co je už za hranou, není lehký. V osmdesátých letech to měli naši rodiče snazší, protože mobily prakticky neexistovaly a počítače spíš připomínaly přerostlé kalkulačky.

Není vůbec raritou, že i mladí náctiletí zamilovaní jdou po venku ruku v ruce a přitom hledí do mobilů, píší zprávy, twittrují nebo hrají hry. Virtuální svět nabízí mnohé – od informací, přes navigace, služby, hry ale i různé nástrahy a úskalí. Některé filmy a dokumenty již dávno poukazují na násilnické predátory, kteří sociální sítě a virtuální komunikaci zneužívají jako prostředek k lovu nezletilých, naivních a často bezbranných obětí.

Předčasné dospívání dnes není výjimečné téma, ale to, že se děti fyzicky mění rychleji než naši předkové v jejich věku, nijak nesouvisí s vyzrálostí jejich mentality. Samotné sociální sítě jsou často podkladem pro odborníky v případě soudních sporů a násilných činů, a slouží nejen k prokázání kontaktů ale i pro vypracování psychologických profilů dle obsahu a uveřejněných sdílených věcí.

Málokdo si uvědomuje, že virtuální svět není zdaleka tak anonymní, jak se na první pohled zdá. Například jednou z nejrozšířenějších sítí je facebook, který může sdílet, kopírovat nebo jinak nakládat s jakýmkoliv uveřejněným obsahem, překládat jej, kopírovat nebo vytvářet vlastní odvozený obsah.

A pro účely trestního stíhání například bere za povinnost i zálohování obsahu, který uživatel smaže. Ochrana soukromí tady neplatí, protože každý uživatel s nakládáním obsahu souhlasí při odkliknutí podmínek hned při vytváření účtu.

Na otázku, zda jsou závislosti na nenávykových věcech reálný problém, odpověděl odborník: „Ano, ale jen někteří jsou závislí, pro jiné je to vycpávka do nefunkční rodiny, špatných vztahů, někdy je to přebírání vzorů rodičů, táta u počítače, máma na mobilu.

I co jsme jezdili k moři, v jídelně skoro před každým dítětem tablet, ani nevědělo co jí, ani do pusy se pokaždé netrefilo. Tak abychom je neházeli do jednoho pytle,“ vysvětluje renomovaný dětský psychiatr a psychoterapeut Vítězslav Kouřil.

Opravdová závislost?

Důvodů, které vedou ke vzniku závislosti, je celá řada. Není pravda, že ke vzniku závislosti vede nedostatek volnočasových aktivit a nesprávná výchova nebo genetika. K tomu, aby dítě ztratilo nad něčím kontrolu a nakonec se stalo závislým, je zapotřebí souhry okolností.

Dědičnost zde hraje svoji roli, i když se zatím nepotvrdilo, že by nějaký gen předurčoval vznik závislosti. Geny přispívají k vytvoření určitého typu osobnosti a u některých lidí se vyvíjejí vlastnosti, které riziko problému se závislostí zvyšují.

Závislost je pevně spjata s vlivem prostředí, ve kterém se její oběť pohybuje. Nezřídka bývá projevem hlubších psychických a psychologických problémů, například nedostatečného sebevědomí, útěkem před problémy, bezradností s vlastním životem nebo vlivem party. Proto může být závislost spjata nejen s drogami, ale i s běžnými předměty, které umožňují útěk od reality nebo nahrazení nedostatku a chybějících prvků, například v citové oblasti.

Rozlišit, co je zdrojem závislosti, není lehké, protože ji může diagnostikovat jen odborník. Připustit si, že má naše dítě problém, není samo o sobě snadné. A že dítě jen kopíruje vzor rodičů, nebo používá virtuální svět jako vycpávku nefunkční rodiny a prostředí domova, je ještě těžší. Tady je na místě odborná pomoc i pro rodiče, nejen pro děti samotné.

Proměnných je mnoho, i dobových trendů jako rozvody, nedostatek času, protože jsou oba rodiče neustále v práci, kolektiv dětí, osamělost – ať už jde o jakoukoliv příčinu, není na škodu odborníka navštívit. Není to žádná hanba ani důvod k rozpakům.

Autor: Radim Černý