Pravdou je, že děti ztratily rutinu a sociální návyky. Pozdní vstávání, izolace, ztráta přímého kontaktu s autoritou a tím i ztráta respektu vůči ní.

Rodičům přibyly vrásky. Buď s mladšími dětmi museli zůstat doma a učili se s nimi, nebo celé dny přemýšleli o dětech, které byly doma samy a pokoušely se učit nebo to alespoň předstíraly. Opravdu takové „hezké prázdniny“…

Pokud si rodiče mysleli, že je návrat do škol spasí, šeredně se mýlili. Děti ztratily návyky do té míry, že i opravdové skřivany musely mámy ráno tahat z postele. Monitor počítače – jindy tolik odpíraný – se stal nejdůležitější školní pomůckou. Děti trávily čas v pyžamu, před počítačem a s minimem pohybu.

Všichni – děti, rodiče i učitelé se těšili na prázdniny. Ty – jak víme – nejsou nekonečné. Ani netrvají dva roky, jak se nám snažil dost cynicky vnutit pan Verne. Pomalu se začíná školní rok a noční můra může začít nanovo.

Některé děti počítaly s úšklebkem dny, které jim zbývají do konce prázdnin. Jiné už poslední dny ze stresu špatně spaly. Ani rodiče na tom nejsou líp. Kromě velké finanční zátěže – přezůvky, nové boty, batoh nebo tepláky, které zase podražily – už teď ví, že jejich noční můry budou mít zase konkrétní obrysy.

Po lockdownu se z předvádivých zlobidel často stali zakřiklí introverti, ze sportovců lenoši. Některé děti hledaly způsob, jak ventilovat své frustrace, některé víc jedly, jiné si svůj vztek zkusily vybít na slabším spolužákovi. Skleslost, deprese, nespavost, šikana. To je jen krátký výčet toho, s čím se děti i rodiče momentálně potýkají v mnohem větší míře než před pandemií.

Bezradní rodiče se často marně snaží vyhledat odbornou pomoc. Objednat se k psychologovi trvá výhledově několik týdnů až měsíců, dětské psychiatrie praskají ve švech. Do školy rodiče kvůli hygienickým opatřením nemůžou. Stres a přetlak jsou obrovské. Co s tím?

Je přirozené, že pokud se trápí děti, trápí se i rodiče. Těm se nedaří vypnout ani doma, ani v práci. Před dětmi to jakž-takž zamaskují. Ale co kolegové? Dospělého jen tak neošálíte. Nedejbože, aby si toho všimnul šéf. Hned jsou z jednoho problému problémy dva. V práci trápení s dětmi opravdu nikoho nezajímá.

Zaměstnavatelé často zahrnují svoje ovečky různými zbytnými benefity, které skutečné problémy nikterak neřeší. K čemu jsou rodičům abonentky do divadla, permanentky na sportoviště nebo stravenky, když jim děti nedají spát a odborná pomoc je v nedohlednu? Týden dovolené navíc trochu pomůže, ale problém pouze odsune.

Psychologická jednorázová online konzultace je fajn, někdo si tam sice problémy vyslechne, ale to je vše. Stejně tak vás vyslechne kamarád, babička nebo váš pes. Rodiče potřebují pomoc, potřebují řešit svoje problémy a hlavně problémy svých dětí. Nepotřebují zbytečné berličky. V každé situaci platí rovnice spokojené dítě rovná se spokojený rodič. A spokojený rodič rovná se výkonný zaměstnanec.

Samozřejmě existují moderní nástroje, které někteří moderní zaměstnavatelé umí svým zaměstnancům nabídnout. Nejsou to benefity, je to odborná pomoc, která je nepřetržitě dostupná zaměstnancům a jejich blízkým. Ve světě je běžné, že zaměstnavatel dělá vše pro to, aby zaměstnanec měl osobní život tzv. v pohodě. Tím získává stabilní a výkonnou pracovní sílu. Je to win win situace. Všichni jsou spokojeni.

I v České republice už existuje asistenční služba, která dokáže řešit problémy zaměstnanců, jejich dětí ale také rodičů nebo partnerů. Jedinečná asistenční služba ELA má týmy odborníků, kteří problém zaměstnance uchopí a řeší, dokud není opravdu vyřešen. Zní to téměř jako sci-fi v tom dnešním světě plném spěchu a stresu. Ale je to realita. Žádné týdny čekání na odborníka. Právě naopak. Okamžitá pomoc a vyřešený problém. To zní téměř jako reklamní slogan.

Začali jsme Vernem a dlouhými prázdninami, můžeme končit fantazií, která se u někoho stane realitou. A těm ostatním přejeme pevné nervy!

Září patří dětem

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi.

Autor: Radim Černý