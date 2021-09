Spojené státy

Studenti v USA navštěvují školu od září do června. Školní rok je podle konkrétního zařízení rozdělen na dva nebo čtyři semestry. Kratší prázdniny bývají v prosinci, únoru a dubnu, celkem žáci ve škole stráví 180 dní v roce. Vyučovací den obvykle trvá od 7.30 do 14.30. Školský systém vyžaduje jedenáctiletou docházku, ale většina studentů absolvuje alespoň dvanáct let.

Obvyklý počet žáků ve třídě: 23

Září patří dětem

