Své o tom ví i paní Marcela. Ta sice pochází z romské rodiny, přesto se ostře vymezuje proti nemalé skupině nepřizpůsobivých. "Je to katastrofa. Ostuda. Stydím se za to. Kvůli těmhle lidem se žije v Úpici opravdu hodně těžko, a je to škoda, protože to tady máme rádi," říká.

Romové jsou v Úpici proti Romům. Nevycházejí mezi sebou. Paní Marcela se rozhodla situaci otevřeně popsat, z obav o bezpečnost souhlasila pouze se zveřejněním křestního jména. "Do roku 2000 to bylo celkem dobré, ale pak se do Úpice začali stěhovat noví Romové. Je jich tady čím dál víc. Nechápu, proč sem chodí. Říkalo se, že nejhorší je Josefov, ale Úpice tohle všechno překonává," tvrdí.

"Pokud nepomůže stát, nezačne se o situaci zajímat a nezruší podporování lidí, kteří jenom na systému parazitují, tak města s tím nic neudělají a budou dál jen jejich rukojmími," je přesvědčený starosta Úpice Petr Hron.

FOTO: Romové proti Romům. Soužití s nepřizpůsobivými občany v Úpici místní trápí

