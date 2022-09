Komunální volby ve Vrchlabí vyhrálo sdružení Zvon starosty a senátora Jana Sobotky, který je v čele města už od roku 1998. Ačkoliv vítězné uskupení dostalo ve srovnání s minulými volbami o 18 procent méně hlasů, ztratilo čtyři mandáty ze 13 na 9 a nebude mít v zastupitelstvu nadpoloviční většinu, udržel si Sobotkův tým vládu nad městem i na další čtyři roky. Ostatní kandidující hnutí naopak posílila. Volba pro město bude mít 5 mandátů, Vrchlabí do toho! rovněž 5 a dva ODS, která se vrací do vrchlabské komunální politiky a bude mít zastupitele poprvé od roku 2010.

O koalici je rozhodnuto, Zvon potvrdil pokračující spolupráci s Volbou pro město místostarosty Alfreda Plašila. „Rada města a jeho vedení budou pokračovat ve stejném složení,“ oznámil lídr Zvonu Jan Sobotka. „Pro obyvatele, kteří žádají nový vítr do plachet, je otázkou nadcházejícího dalšího času, kdy se vykrystalizují nové osobnosti ochotné a schopné pro město dále pracovat,“ uvedl.

Volby ve Vrchlabí vyhrál Zvon starosty Sobotky. Podívejte se na nové zastupitele

„Voliči dali jasně najevo, že chtějí změnu a jiný styl vedení města, což ukazuje i citelné oslabení Zvonu, který už nemohl vládnout sám. Staronová koalice dostala poslední čtyři roky, změna se blíží,“ namítl lídr opozičního hnutí Vrchlabí do toho! Lukáš Teplý.

Dlouholetý starosta Vrchlabí musel čelit před volbami útokům plných hoaxů. Šlo o falešný facebookový profil, nepravdivé zprávy o nemanželském dítěti a jako vrchol před volbami o leták, který ho označoval za cara. „Řekl bych, že jsem všechno jiné než car. Vadí mi, aby mě někdo srovnával s Putinem. Kdo mě zná, tak ví, že to je úplně obráceně,“ divil se Sobotka.

Jan Sobotka: Chci dál používat selský rozum a vlastní zkušenosti. Co ho urazilo?

„Byly to podpásovky“

Zkušený politik, který působí čtyři roky v Senátu, přiznal, že s ním taková nařčení zacloumala. „Bylo to pro mě velmi stresující a nepříjemné. Takhle ošklivá kampaň člověka vždycky překvapí. Nemyslíte si, že něco takového je možné, ale opak je pravdou. Hodně mě to zasáhlo, přesto jsem si řekl, že se nenechám odradit. Je to ošklivé, já bych to nikdy neudělal,“ řekl.

Útoky na svoji osobu označil za podpásovky. „Dozvěděl jsem se vylhané informace, že mám nemanželské dítě v Praze, že kradu, že dělám vrchlabský Dozimetr. To je opravdu hnusné. Dotýká se to celé rodiny. Podobné způsoby jsou nechutné a měli bychom to vymýtit z politické kultury,“ vyjádřil se Jan Sobotka.

Do Vrchlabí míří další developeři. Láká je dobrá infrastruktura a blízkost hor

Autoři letáků jsou anonymní, opoziční strany se však od nich důrazně distancují. Naopak se cítí poškozeny, nechutné útoky na starostu podle nich spíše uškodily jejich kampani.

„Je pravda, že předvolební boj se v mnoha městech často vede tvrdě, osobně a na hraně. Ve Vrchlabí jsme ale přes všechny střety zvyklí na korektní kampaň. Takovéhle způsoby jsou nám cizí a považujeme je za hloupé a manipulativní, navíc s bezprecedentním zneužitím článku novináře bez jeho vědomí (reportéra Deníku - pozn. red.),“ reagoval zastupitel Lukáš Teplý, lídr opozičního hnutí Vrchlabí do toho!

Developeři vzali Vrchlabí útokem. Staví stovky bytů. Metr stojí i přes sto tisíc

„Jsme přesvědčeni, že za letáky nestojí žádná z kandidujících stran. Poškodily všechny z nás, nesmyslně otrávily a znehodnotily předvolební komunikaci s voliči. Doufejme, že pokud dojde k vyšetřování na základě případného trestního oznámení, konečně se ukáže, kdo za tím stojí,“ zdůraznil Teplý.

Proti takovému způsobu kampaně se ohradil rovněž lídr vrchlabské ODS a nový zastupitel Jiří Cupák: „Nelíbí se mi to, do politického boje to nepatří,“ řekl.

Opozice posílila

Podle výsledků voleb nicméně vrchlabská opozice posílila svoje postavení v zastupitelstvu. „Pro nás je to úspěch, v konkurenci více stran než před čtyřmi lety jsme posílili. Zvon mohl ukázat, že výzvu Vrchlabáků k restartu místní politiky vnímá, ale vsadil na osvědčenou spolupráci s VPM, která se tak protáhne na téměř tři desetiletí,“ upozornil Lukáš Teplý.

„Skvělou podporu, kterou jsme od Vrchlabáků dostali, vnímáme jako povzbuzení dál přicházet s nápady a řešeními, které udělají z Vrchlabí opravdu moderní, přátelské a chytré město. Staronová koalice dostala poslední čtyři roky, změna se blíží,“ dodal.

FOTO: Podívejte se, jak roste ve Vrchlabí aquacentrum. Staví se už i tobogán

Vedení města se nyní zaměřuje na dokončení výstavby krytého bazénu za 188 milionů korun bez daně. Stavba finišuje. „V listopadu proběhnou provozní zkoušky všech zařízení, poté kolaudace a v prosinci otevření veřejnosti,“ sdělil starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Podle něj má město s dodavatelem energií a tepla ceny smluvně zastropované. Na střechu aquacentra chce radnice přidat v příštím roce fotovoltaické panely, aby zvýšila energetickou soběstačnost.

STANOVISKO DENÍKU

V letáku, který anonymní tvůrce distribuoval ve Vrchlabí před komunálními volbami a hanil starostu Jana Sobotku, se objevil úryvek článku reportéra Deníku o výstavbě apartmánů ve Vrchlabí i s jeho fotkou a jménem. Stalo se tak bez souhlasu autora a redakce. Deník se od zveřejnění autorského materiálu v pomlouvačné kampani jednoznačně distancuje.