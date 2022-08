Kandidují zajímavá jména - například v Trutnově zakladatel hudebního festivalu na Bojišti Martin Věchet (My Trutnov), v Janských Lázních bývalý náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar (Janské Lázně "jinak") nebo majitel pivovaru Tambor ve Dvoře Králové nad Labem Nasik Kiriakovský (Východočeši-STAN-Síla Dvora). Až na poslední místo se nechal zapsat v Peci pod Sněžkou dlouholetý starosta Alan Tomášek (Sdružení nezávislých kandidátů Sněžka), který vede horské středisko páté volební období, dvacet let. "Mám k tomu osobní důvod, nechtěl jsem být na čelním místě. Už to dělám dvacet let. Nicméně sdružení, které je spojené s mým jménem, dál funguje," řekl Deníku Alan Tomášek. Starosta Pece pod Sněžkou čelil obžalobě v takzvané krkonošské kauze, krajský i vrchní soud ho osvobodily. V horském středisku jde do voleb pět sdružení.

Takřka všude kandidují současní starostové, včetně vrchlabského senátora Jana Sobotky. Výjimkou je starosta Rtyně v Podkrkonoší Zdeněk Špring, který nefiguruje v žádném uskupení. Bývalý starosta Trutnova Ivan Adamec kandiduje za ODS z devátého místa.

Nejstaršími kandidáty jsou 85letí Václav Hejzák (Žít v Trutnově) a Rudolf Libnar (My Trutnov), nejmladšími osm osmnáctiletých studentů - čtyři z Trutnova, po jednom ze Dvora Králové nad Labem, Hostinného, Úpice a jedna mladá kandidátka z Lampertic, která uvedla jako zaměstnání jezdec z povolání.

Z kandidátek úplně zmizela ČSSD, objevilo se několik úplně nových sdružení, nejvíce v Trutnově. Komunisté se přihlásili v Trutnově, Úpici, Vítězné a Vlčicích, ANO kandiduje jen v Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Starých Bukách. Na sedmi místech sestavili kandidátku hasiči, na jednom (v Chotěvicích) Zemanovci. Ve Vrchlabí se vrací do komunálních voleb po dvanáctileté pauze ODS.

Nejvíce sdružení kandiduje v Trutnově, kde jich bude usilovat o pozice v zastupitelstvu dvanáct. A to ještě přihlášku Demokratické strany zelených - za práva zvířat vyřadil Městský úřad Trutnov kvůli chybějícímu prohlášení kandidáta. V Úpici jde do boje o radnici osm uskupení, ve Dvoře Králové nad Labem šest. Neobvykle vysoký počet se přihlásil v horských střediscích. V Janských Lázních šest a v Peci pod Sněžkou pět. V obou krkonošských obcích přitom bydlí šest stovek trvale žijících obyvatel. Pět sdružení kandiduje také ve Špindlerově Mlýně, Hostinném a Žacléři. Naopak v Pilníkově či Kocbeřích se přihlásilo do voleb jediné hnutí.