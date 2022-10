Novým starostou Janských Lázní byl zvolen v pondělí 24. října 2022 Martin Hudrlík.Zdroj: Deník/Jan Braun

Tuší, že ho jako nováčka na radnici čeká obrovská změna. „Bude to velikánská změna a zkušenost,“ potvrzuje Hudrlík. Funkci starosty bude vykonávat jako neuvolněný, to znamená při zaměstnání. Profesi statkáře neopustí. „Proto jsem kývnul na pozici starosty, aby to šlo skloubit s mojí prací. Do voleb jsem šel s tím, že chci pomoct městu. To byla priorita. O pozici starosty jsem vůbec neuvažoval. Povolební situace a jednání se nakonec vyvinuly tak, že jsem byl zvolen starostou,“ vysvětluje.

Martin Hudrlík má zkušenosti s vyřizováním dotací a projekty místních akčních skupin, jako zemědělec má blízko ke krajině. „Chci pokračovat v rozvoji města. Podstatné je, aby město a jeho vedení, rada i zastupitelstvo, fungovaly jako tým. Budeme chtít vytvořit podmínky pro mladé lidi, aby neodcházeli a žili ve městě,“ zmiňuje jeden ze záměrů Janských Lázní.

"Nejdřív nám říkali zoufalé manželky"

Starostkou Pece pod Sněžkou je poprvé v historii žena. Alana Tomáška, který vedl město dvacet let, vystřídala Ilona Karlíková (SNK Velká Úpa - Pec pod Sněžkou). „Moje rodina žije v Peci pod Sněžkou od roku 1946, vychovala jsem tady dva syny. Pracuji jako zdravotní sestra v zubní ambulanci, mám také kosmetický salon,“ říká o sobě nová starostka horského střediska. „Bude to obrovsky nová role,“ uvědomuje si, jaká životní změna ji čeká. „Budu poprvé takto v politice, ale vždycky jsem byla člověk, kterého zajímal chod města, všímala jsem si věcí,“ podotýká.

Karlíková bude uvolněnou starostkou, na plný úvazek. Kvůli tomu musí vyřešit odchod ze zaměstnání v zubní ordinaci. „Už jsem našla sestřičku, která přijde za mě. Musím jí vše předat a ukončit práci. Na radnici nastoupím v průběhu listopadu. Budu se muset naučit všechno, co obnáší pozice starosty,“ plánuje.

Karlíková vytvořila s další novou zastupitelkou Lenkou Balcarovou před komunálními volbami v Peci pod Sněžkou nové sdružení SNK Velká Úpa - Pec pod Sněžkou. Na kandidátce figurovaly ze dvou třetin ženy. „Zpočátku jsme měly přezdívku zoufalé manželky, ale na kandidátce jsme měly i tři chlapy. Záměr mít převahu žen to nebyl, ale byla jednodušší práce s ženskýma, aby něco dělaly. Chlapi jsou opatrnější,“ pousměje se.

Horské středisko chce vést jiným stylem

Volby v Peci pod Sněžkou byly extrémně vyrovnané, čtyři z pěti kandidujících uskupení dostaly po dvou mandátech. Z povolebních jednání se vyklubal post starostky pro Ilonu Karlíkovou. „Vůbec jsme nečekaly, že volby dopadnou takovým úspěchem. Byly jsme velmi překvapené,“ přiznává. „Vzhledem k tomu, že tady žijeme, chtěly jsme mít šanci zasáhnout do dění v Peci. Chtěly jsme vytvořit sdružení, to se nám povedlo. Ve Velké Úpě jsme dokonce zvítězily. Náš první úkol byl pracovat v zastupitelstvu,“ vysvětluje.

Horské středisko chce řídit odlišným stylem než její předchůdce. „Moje role bude nejprve uklidnit situaci. Půjdu jiným směrem než předchozí starosta, který se hodně zaměřoval na podnikatelský rozvoj. Naším cílem je vytvořit pro lidi, kteří tady trvale žijí a pracují, takové podmínky, aby se jim tady žilo lépe. Budeme nadále pokračovat i v rozvoji cestovního ruchu, bez kterého bychom tady samozřejmě nemohli žít. Musíme vést Pec dál tak, aby fungovala, aby se z ní nestal skanzen a středisko obrovských a mrtvých apartmánů,“ objasňuje svoje záměry nová starostka.

„Apartmány jsou obrovský boom, jejich výstavbu nezastavíme, ale chceme, aby měly pro město přínos,“ dodává. Starostka bude chtít pokračovat v rozpracovaných projektech, mezi aktuální patří například vybudování parkoviště u přehrady. Velkým úkolem bude příprava nového územního plánu.

Podle Karlíkové neznamenala její kandidatura nespokojenost s tím, jak dlouhodobě vedl město Alan Tomášek. „Opravdu si myslím, že udělal hrozně moc práce, díky které máme například novou lanovku na Sněžku nebo parkovací dům. Tyhle vize byly správné. Alan Tomášek si zažil také chvíle, které byly velmi těžké,“ naráží na krkonošskou kauzu, která se táhne od roku 2018 a dění v Peci pod Sněžkou výrazně poznamenala.

Týkala se ukládání zeminy na okraji střediska a dotací pro Herní krajinu Pecka. Odvolací Vrchní soud v Praze letos pravomocně potvrdil osvobození všech devíti obžalovaných, včetně Tomáška. Nejvyšší státní zástupce poté podal dovolání proti zprošťujícímu rozhodnutí soudů. Řízení bude pokračovat u Nejvyššího soudu.

