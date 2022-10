"Chtěli jsme potvrdit, kdo byl a je naším kandidátem na starostu a utkat se s kandidátem Zvonu v otevřeném hlasování. Výsledek respektujeme, gratulujeme panu starostovi Sobotkovi ke znovuzvolení a přejeme mu hodně odvahy a nasazení do posledních čtyř let na radnici, které od voličů dostal," řekl lídr Vrchlabí do toho! Lukáš Teplý.

"Výsledky voleb byly celkem jasné, chtěli jsme pokračovat dál v koalici s Volbou pro město. Návrh na protikandidáta byl trochu formální, protože bylo zřejmé, že nemá šanci. Je to ale legitimní věc," reagoval Jan Sobotka. "Jsme kritizovaní za to, že jsme tady ve stejné sestavě tři volební období, že jsme tady jako důchodci a na dojetí. My to ovšem nechceme dojet, ale naopak rozjet, máme spoustu plánů," uvedl Sobotka.

Lukáš Teplý namítl: "Ve volbách jsme získali druhý nejvyšší počet hlasů, byli jsme a budeme připraveni spolupracovat na modernizaci našeho města. Máme energii, nápady, skvělý tým mladých lidí a pro Vrchlabí je škoda, že to všechno nechce staronová koalice využít a víc se s námi podělit o odpovědnost za vedení města. Přestože jsme byli po volbách postaveni před hotovou věc, nechtěli jsme, aby podpora, kterou jsme dostali od Vrchlabáků, vyšla naprázdno a abychom ani nezkusili nabídnout vlastní kandidáty do vedení města." Neuspěla ani další zastupitelka Vrchlabí do toho! Jana Michlová při volbě rady města. Do ní byli zvoleni vedle starosty a místostarostů Milena Dušková, Milan Dejmek (oba VPM), Bedřich Hanousek, Luboš Dlabola (oba ZVON).

V komunálních volbách dostalo sdružení Zvon ve srovnání s minulými volbami o 18 procent méně hlasů (42,67 procenta), ztratilo čtyři mandáty ze 13 na 9. Ostatní strany naopak posílily. Volba pro město a Vrchlabí do toho! mají po pěti mandátech a ODS dva. ODS se vrátila do vrchlabské komunální politiky, zastupitele má poprvé od roku 2010.

Rudník

Velká změna přichází po dvanácti letech v Rudníku. Novým starostou se stal na středečním ustavujícím zasedání zastupitelstva 48letý oblastní manažer prodeje Pavel Steklý (SPOT30). Vystřídá Aleše Malocha (Domov), který oznámil, že po třech volebních obdobích nebude pokračovat v pozici starosty a odešel pracovat do České lesnické akademie Trutnov.

Místostarostou byl zvolen další kandidát sdružení SPOT30 Jiří Stuchlík. Dosavadní místostarosta Rudníku a lídr uskupení Domov Jiří Vondrák nefiguruje ani v radě. Ve vyrovnaných komunálních volbách v Rudníku získaly obě strany po šesti mandátech, Sdružení nezávislých má tři. Do městské rady se dostali společně se Steklým a Stuchlíkem Eva Čekalová, Petra Sekerková (obě Domov) a Petr Folberger (nezávislí kandidáti).

Úpice

V Úpici ovládlo volby hnutí Žít v Úpici Petra Hrona, které dostalo 48,13 procenta hlasů a zaplnilo devět mandátů z patnácti. Jednoznačně (a jednohlasně) také dopadla volba starosty. Petr Hron naváže na dosavadní čtyřleté působení ve vedení města. Novinkou je snížení počtu místostarostů ze dvou na jednoho. V uplynulém volebním období měla Úpice dva neuvolněné místostarosty, nyní bude mít jednoho uvolněného. Jediným místostarostou Úpice bude Martin Kořízek (Žít v Úpici). Do rady města byli ještě zvoleni Martin Dytrych (ODS), Jiří Adam (Úpičtí patrioti) a Jaromíra Galuščáková (Žít v Úpici).

Hostinné

Ve stejné sestavě jako v předchozím volebním období bude pokračovat vedení měst v Hostinném a Žacléři. V Hostinném zůstává starostkou Dagmar Sahánková (Sdružení pro lepší Hostinné) a místostarostou Petr Bartoš (Pro zdravé Hostinné). Komunální volby vyhrálo Sdružení pro lepší Hostinné, které získalo 38,72 procenta hlasů a devět mandátů z 21.

Žacléř

Žacléř nadále povedou starosta Aleš Vaníček s místostarostou Valentinem Hermanem. Jejich sdružení Náš Žacléř ovládlo volby ziskem 39,90 procenta hlasů a sedm mandátů ze 17. Do pětičlenné rady města byli ještě zvoleni Eva Rennerová (Sdružení pro Žacléř), Radek Kotyk (Náš Žacléř) a Marek Gracík (Žít Žacléř).

Mladé Buky

Starostkou Mladých Buků byla zvolena poslankyně Lucie Potůčková z vítězného sdružení Mladobučáci, které získalo v komunálních volbách 46,79 procenta hlasů a osm mandátů z patnácti. Neuvolněnými místostarosty budou Martin Vích a Jaroslava Andělová (oba Mladobučáci). V zastupitelstvu zasedlo z patnácti zastupitelů sedm žen a v radě městyse tři ženy a dva muži. "Je vidět, že v Mladých Bukách se ženy nebojí jít kandidovat a voliči se je nebojí volit," uvedla starostka Lucie Potůčková.



